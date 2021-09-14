Google «впаяли» крупный штраф в Южной Корее

Главное: В Южной Корее ополчились против Google. Компанию оштрафовали на большую сумму.

Детали: В Южной Корее американская компания Google получила гигантский штраф, который составил 207,4 миллиарда вон – это почти 177 миллионов долларов. Соответствующее решение вынес национальный антимонопольный регулятор, сообщает Yonhap.

Как информируется, гиганта из США обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений.

Власти страны считают, что Google препятствовал рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключить соглашение, по которому те не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android.

Корейцы считают, что все это препятствовало инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов.

Кроме этого американцев обязали устранить имеющиеся недочеты, в том числе необходимо внести исправления в соглашение с производителями смартфонов. Также продолжается расследование по поводу недобросовестной продажи Google цифровой рекламы и политики компании по взиманию комиссии с разработчиков приложений в размере 30% от выручки.

В тему: В Южной Корее создана вакцина от коронавируса в виде спрея.