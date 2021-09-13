В УПЦ стартовала благотворительная акция для помощи преждевременно рождённым детям

Главное: В Украинской Православной Церкви стартовала VII благотворительная акция «Иметь жизнь: от Богородицы преждевременно рождённым младенцам».

«Дети — это сокровище и отображение Царства Божьего на земле. Кто любит детей, любит Бога. Пресвятую Богородицу называют Матерью Жизни, потому что через Нее миру было подарено спасение Господом Иисусом Христом и настоящая Жизнь. Если поделиться любовью с младенцами, получим ничем не заменимую радость», — говорится в сообщении.

Организаторы акции призывают протянуть руку помощи младенцам.

«Преждевременно рожденные дети нуждаются в постоянном мониторинге жизненно важных функций организма. В отделении интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Национальной специализированной больницы „ОХМАТДЕТ“ не хватает достаточного количества настольного портативного пульсоксиметра модели 7500 от фирмы NONIN для измерения частоты пульса и насыщения крови кислородом малышей, вес которых может быть менее 1 кг. Эти показатели отражают состояние дыхательной и сердечно-сосудистой функции незрелого организма преждевременно родившегося ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом данной акции станет приобретение настольного портативного пульсоксиметра модели 7500 от фирмы NONIN. Сумма, которую необходимо собрать для помощи недоношенным детям составляет 48 тыс гривен.

Посильную благотворительную помощь детям можно оставить в отдельных ящиках для пожертвований в храме Иерусалимской иконы Божией Матери по улице Жилянская, 88 и в храме Всех Святых по улице Крайняя, 2.

Также принять участие в акции возможно путем благотворительных пожертвований на банковский счет. Реквизиты для помощи здесь.