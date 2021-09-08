Ученые создали прибор, убивающий коронавирус

Главное: Китайские ученые создали специальную лампу, которая имеет высокую эффективность в борьбе с микробами. Она способна очищать зараженные коронавирусом предметы с 99,99% эффективностью.

Детали: Китайские учёные разработали ультрафиолетовую лампу-стерилизатор HGC-UVC, которая способна эффективно бороться с коронавирусом. Об этом пишет газета China Daily.

«Прибор прошел успешные испытания в Центре по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, и в числе первых модульных устройств UVC-стерилизации был одобрен для борьбы с COVID-19», — пишет издание.

По данным ученных, ультрафиолетовое излучение имеет длину волны от 10 нм до 400 нм, и его не возможно увидеть невооруженным глазом. Бактерицидное ультрафиолетовое излучение, или UVC (100-280 нм), обладает высокой эффективностью в борьбе с микробами.

«В ходе тестирования в диапазоне от 260 нм до 280 нм модули стерилизации HGC-UVC продемонстрировали эффективность инактивации коронавируса нового типа на уровне 99,99% после того, как один из модулей проработал в течение 10 минут», — говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй.

Согласно отчету, в сравнении с традиционно применяемой для дезинфекции ртутной лампой, новое устройство отличается более высокой эффективностью стерилизации. Кроме того, лампа потребляет сравнительно мало энергии и более долгим сроком службы, составляющим от 10 до 50 тысяч часов.

Также, новое оборудование может эффективно уничтожать патогенные микроорганизмы, в том числе золотистый стафилококк, грибок Candida albicans и колиформные бактерии.

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