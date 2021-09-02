Почти десяток пассажирских поездов застряли в пути на несколько часов

Главное: Без малого десяток пассажирских поездов задерживаются из-за погодных условий и технических перебоев.

Детали: «Укрзализныця» сообщила о серьезной задержке в движении восьми пассажирских поездов. Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, это связано с погодными условиями и техническими перебоями.

В частности, задерживаются поезда:

— № 274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5 часов);

— № 82 Киев — Ужгород (3 часа 30 минут);

— № 49 Киев — Трускавец (2 часа);

— № 136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа);

— № 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);

— № 108 Одесса — Ужгород (50 минут);

— № 58 Одесса — Ковель (45 минут);

— № 110 Львов — Херсон (45 минут).

При этом не уточняется, какие именно проблемы и на каких участках возникли.

В тему: 21 июля 2021 года сразу пять поездов задержались в пути из-за непогоды. Это произошло два раза за сутки.