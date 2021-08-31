Главные новости за 31 августа 2021 года

— Начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В его рамках глава государства с супругой планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом и посетить ряд городов как на восточном, так и на западном побережье Штатов. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.

— Автомобилям на номерах Приднестровья запретили въезд в Украину. Они должны быть согласованного образца или нейтральными.

— Коронавирусом в Украине заболели 1356 людей. Умер 51 человек.

— Дельта-штаммом сложно заразиться через поверхности. О его специфике рассказал врач Евгений Комаровский.

— Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал сотрудникам горсовета две недели на вакцинацию от коронавируса. По окончанию этого срока он обещает всех непривитых лишать премий и увольнять.

— Доступ к киевским школам ужесточили. Будут требовать COVID-сертификат или ПЦР-тест.

— В Украине бушевала непогода. Обесточены 229 населенных пунктов.

— Молния ударила в троллейбус в Харькове. Никто не пострадал.

— В детском лагере «Буревестник» на Херсонщине во время выступления на сцене потеряла сознание и умерла 15-летняя девочка.

— Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио на 100-метровке баттерфляем, установив новый мировой рекорд.

— Компания Павла Танасюка Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 г первую украинскую миссию на Луну. В ее рамках на поверхность спутника доставят произведенную в Украине технику для проведения научных исследований.

— Италия изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это.

— Последний американский солдат покинул Афганистан, завершив военное присутствие этой страны, продолжавшееся 20 лет. Талибы встретили эту новость праздничной стрельбой.

— Исследователи из Японии и США разработали способ беспроводной зарядки, который позволит заряжать портативную электронику в любом месте комнаты.