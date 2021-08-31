В Средиземном море повторяется экологическая катастрофа, которая ранее постигла Черное

Главное: В восточной части Средиземного моря зафиксировано пятно нефти, которое видно из космоса. Оно образовалось на нефтеперерабатывающем заводе на севере Сирии и вскоре может достичь побережья Кипра.

Детали: В результате утечки, которая произошла на электростанции нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, в воды Средиземного моря вылилось большое количество нефти. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, инцидент, вероятно, произошел около недели назад и к сегодняшнему дню пятно может дойти до северного побережья Кипра.

Турки-киприоты уже обратились за помощью к Анкаре, которая отправляет два судна со специализированным персоналом.

Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис сказал, что департамент рыболовства находится в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент.

Между тем ожидается, что судно по борьбе с загрязнением «Александрия» прибудет на Кипр после активации механизма ЕС заместителем министерства судоходства для оказания помощи как непризнанному Северному Кипру, так и территориям, контролируемым правительством Кипра.

Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и сейчас достигает площади в 1000 кв. км.

В тему: 7 августа 2021 года в порту Новороссийска произошел разлив нефти при погрузке греческого танкера. По состоянию на 11 августа, пятно достигло площади в 80 кв. км и стало видно из космоса.