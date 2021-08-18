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Новости > «Слуга народа» купила Infiniti и задекларировала как сельскохозяйственную технику

«Слуга народа» купила Infiniti и задекларировала как сельскохозяйственную технику

Александр Панько
18.08.21 13:54
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«Слуга народа» купила Infiniti и задекларировала как сельскохозяйственную технику

Главное: Представитель «Слуги народа» Оксана Гринчук задекларировала свой кроссовер Infiniti QX50 2016 года как сельскохозяйственную технику по цене в два раза дешевле рыночной.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга Народа», Оксана Гринчук указал в декларации о доходах премиальный кроссовер Infiniti QX50 2016 года как сельскохозяйственную технику. Соответствующие сведения размещены на официальном сайте Единого государственного реестра деклараций.

При этом она оценила автомобиль в 212 тыс. грн, хотя ее цена на популярных сайтах по продаже подержанных машин обычно в 2-2,5 раза выше.

Отметим, что Гринчук указала, что приобрела Infiniti в июле текущего года. Однако графа о доходах за указанный период в ее декларации осталась пустой.

В тему: С 2017 по 2019 гг НАПК осуществило 2123 полных проверки деклараций чиновников. В 99% случаев были обнаружены нарушения.

Тэги: автомобиль, Верховная Рада Украины, декларация о доходах, курьезы, новости Украины, Слуга народа, Оксана Гринчук, Infiniti

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