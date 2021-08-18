Талибы заявили, что взяли под контроль границу Афганистана

Главное: «Талибан» устанавливает свою власть в Афганистане. Границы страны взяты под контроль.

Детали: Боевики движения «Талибан» продолжают брать власть в Афганистане. Там сообщили, что взяли под контроль все границы страны.

Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

Он сказал: «Все границы находятся под нашим контролем. Мы планируем не допустить контрабанды оружия в Афганистан и зарегистрировать уже находящееся в стране оружие».

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