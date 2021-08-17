В УПЦ открыли два новых монастыря

Главное: В Белоцерковской и Мукачевской епархиях открыты новые монастыри УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Синод благословил открытие монастыря в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и монастыря в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии.

На заседании Священного Синода также приняли новый состав Комиссии по делам монастырей и утвердили наместников для Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и Спасо-Преображенского мужского монастыря Бориспольской епархии.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Архиереи Украинской Православной Церкви благословили открытие монастырей, прославление святых, решали кадровые и другие вопросы жизни Церкви.

В тему: Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества.