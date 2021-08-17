Украинский самолет никак не может взлететь из аэропорта Кабула, в котором гибнут люди

Главное: В аэропорту Кабула находится украинский самолет, который не может вылететь из-за критической ситуации в стране. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, на данный момент желания улететь с ним выразили около полусотни человек. На свободные места могут быть размещены граждане других государств.

Детали: Украинский самолет, который на данный момент находится в международном аэропорту Кабула, не может вылететь из Афганистана. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, на данный момент неизвестно, когда он сможет вернуться в Украину.

«Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский — это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», — рассказал он, добавив, что сейчас ситуация в аэропорту Кабула является критической.

Министр отметил, что украинский борт готов взять на свободные места граждан других государств, в частности Афганистана. По его словам, на данный моменты о своем желании быть эвакуированными заявили около 50 людей.

Кулеба также призвал украинцев, которые хотят эвакуироваться, обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

В то же время, как сообщает Associated Press со ссылкой на военных США, в ходе беспорядков в аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек. В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что купила билет на самолет до Узбекистана. Однако она не смогла улететь, так как к моменту ее прибытия в аэропорт рейс был полностью забит людьми, которые проникли на борт нелегально. По ее словам, в самолете не было места даже чтобы стоять, а пассажирам не хватало кислорода.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».

Вскоре аэропорт Кабула закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщили о пяти погибших.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 79 человек из 6 стран мира смогли улететь из захваченного талибами Кабула в Украину.