Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви

Главное: Учение Константинопольской Церкви о первенстве во вселенской Церкви много в чем приближается к католическому пониманию первенства.

«Очевидно то, что за украинским церковным конфликтом скрываются серьезные разногласия в понимании природы Церкви и её устройства. В основе современного кризиса в мировом Православии лежит многолетняя полемика по принципиальным вопросам богословского учения о Церкви», — отметил епископ Сильвестр.

По мнению владыки, на протяжении последних десятилетий Константинопольский патриархат активно продвигает такое видение Церкви и церковного устройства, с которым нельзя согласиться.

«Хотя на поверхности нынешних противоречий лежит вопрос церковной автокефалии, её сути и механизма предоставления автокефалии, в основе соответствующего кризиса находится все же вопрос первенства во вселенской Церкви. Константинопольский патриарх настаивает на своём особом статусе во вселенской Церкви, который предусматривает наличие у него не только первенства чести, но и первенства власти. Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял о том, что ему принадлежит исключительное право предоставлять томосы о создании новых автокефальных Церквей, принимать апелляции от клириков всех Поместных Церквей и осуществлять власть над всей православной диаспорой», — сказал ректор КДАиС.

По его словами, доктрину о первенстве Константинопольского престола активно развивают в своих публикациях такие богословы греческого происхождения, как митрополит Иоанн (Зизиулас) и митрополит Элпидифор (Ламбриниадис).

«Последний считает, что в первом тысячелетии такое первенство все Церкви признавали за римским епископом. Сегодня же первым иерархом во вселенской Церкви является Константинопольский патриарх. Именно он, по мнению митрополита Элпидифора, наделён особенными властными прерогативами, которых нет у других Предстоятелей. Поэтому хотя константинопольский иерарх как епископ является первым среди равных, уже как вселенский патриарх он является первым без равных. Это известное высказывание митрополита Элпидифора», — продолжил владыка.

«При таком понимании первенства это относится не к сфере человеческого права, а права Божественного. Другими словами — особые права патриарха Константинопольского имеют не человеческое происхождение, а Божественное. Очевидно, что такое учение о первенстве во вселенской Церкви много в чем приближается к католическому пониманию первенства в церкви», — пояснил архиерей.

Ректор КДАиС отметил, что украинский церковный конфликт имеет догматическое измерение.

«Константинопольская модель первенства предусматривает обязательное наличие во вселенской Церкви первого иерарха с особыми властными полномочиями. Наша Церковь принципиально отвергает такое понимание первенства, видя в нем очевидную угрозу восточного папизма», — подеркнул он.

Епископ Сильвестр убежден, что украинский церковный конфликт имеет не только политическое и каноническое, но и догматическое измерение, вероучительное измерение.

«Сегодня сталкиваемся с двумя очень разными интерпретациями устройства Православной Церкви. Урегулирование церковного конфликта в Украине тесно связано с богословской полемикой по вопросам первенства в Православной Церкви», — заключил владыка.