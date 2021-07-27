Стоимость реконструкции Шулявского моста в Киеве выросла в 2,5 раза

Главное: Стоимость работ по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве достигла 2 млрд грн. Это почти в 2,5 раза больше, чем было запланировано изначально.

Детали: Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 млрд грн до 1,998 млрд грн. Как сообщает «Экономическая правда», соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы КГГА на время отпуска Виталия Кличко Николай Поворозник 21 июля.

Распоряжением отменяется действие предыдущего, от октября 2019 года, согласно которому сметная стоимость работ составляла 1,0499 млрд грн. Начальная стоимость работ в 2018 году оценивалась в 830,12 млн грн.

В документе указывается, что по состоянию на март 2020 года на строительство путепровода потратили 624,8 млн грн из общих 1,998 млрд.

При этом генеральный подрядчик реконструкции Шулявского путепровода «Северо-Украинский Строительный Альянс» начал процедуру банкротства.

Отметим, что движение по эстакаде Шулявского моста было открыто в декабре 2019 года и с тех пор работы по строительству съездов с моста велись вяло. Таким образом, реконструкция объекта до сих пор не завершена.

В тему: 15 декабря 2020 года в Киеве на Шулявском мосту три столба упали на проезжую часть. Чудом никто не пострадал.

Спустя несколько дней были демонтированы все опоры освещения и контактная сеть троллейбусов.