Грибок-мутант стремительно захватывает больницы в США

Главное: Американские СМИ сообщили о распространении неизлечимой инфекции в местных больницах, вызванной распространением грибков Candida auris, невосприимчивых к современным лекарствам и средствам дезинфекции.

Детали: В больницах американских штатов Техас и Вашингтон врачи обнаружили неизлечимую грибковую инфекцию Candida auris. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, этот грибок-мутант стал невосприимчив к существующим лекарствам.

Его сложно уничтожить в лечебных учреждениях, так как Candida auris способен размножаться на любых поверхностях, включая перила, ручки для каталок, а также медицинское оборудование.

В итоге в США треть пациентов, заразившихся этой инфекцией, умерли в течение 30 дней. Однако, как отмечается, они уже были серьезно больны и пока нельзя однозначно утверждать, что причиной смерти стал именно грибок.

Отметим, что для здорового человека грибок относительно безопасен, но в случае попадания в организм с ослабленным иммунитетом, например, из-за онкозаболевания или коронавируса, он становится смертельно опасным.

В тему: В июле 2019 года Специалисты из онкологического центра имени Андерсона при Университете Техаса (США) и нидерландского Института биоразнообразия грибов Вестердайка связали распространение грибка Candida auris с увеличением температуры на Земле.