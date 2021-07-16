Въезд грузовиков в Киев снова запрещен

Главное: В связи с жарой в Киеве снова ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Детали: Сегодня в Киеве с 10:00 запретили въезд грузовиков. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Ограничения ввели в связи с жарой.

Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

«О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)», — говорится в сообщении.

В тему: В этом месяце уже ограничивали въезд грузовиков в Киев.