В Киеве УПЦ проведет конференцию, посвященную духовному образованию

Главное: В Киеве при храме в честь 12-ти Апостолов 9 июля УПЦ проведет конференцию «Апостольские чтения» на тему «Катехизация в новом измерении: реалии и возможности».
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.in.ua, организаторы конференции — Киевская духовная академия и семинария, ставропигиальный храм в честь 12-ти Апостолов.
«В числе участников заявлены управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, руководитель Межприходского духовно-просветительского центра „Апостолы“ Алла Медвецкая, представители Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, представители православных богословских курсов и педагогических обществ, приходских духовно-просветительских центров и воскресных школ Киева и области», — сообщают организаторы.
*** Катехизация (от греч. κατήχησις — «поучение, наставление») — обучение истинам православной веры и чину церковной жизни. Целью катехизации является воцерковление — приобщение к христианской жизни.
В тему: В Полтаве УПЦУПЦ приглашает на обучение в иконописную школу Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/302727-v-poltave-upts-priglashaet-na-obuchenie-v-ikonopisnuju-shkolu">приглашает на обучение в иконописную школу.
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