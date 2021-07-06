В УПЦ считают, что Церковь должна противодействовать агрессивному поведению Константинополя

Главное: Отстаивая и развивая свои несуществующие привилегии, Константинопольский патриархат начинает вести себя все более агрессивно, поэтому православный мир должен дать отпор желанию Фанара не просто первенствовать, но и властвовать.

«В 21 веке Константинопольская кафедра начинает все более вести себя очень агрессивно в отношении отстаивания и развития этих своих якобы полномочий и привилегий. Основная часть православного мира должна принять деятельное участие для того, чтобы, во-первых, осмыслить все это; во-вторых, дать отпор подобного рода желанию Константинопольской кафедры не просто первенствовать, но еще и властвовать», — отметил епископ Сильвестр.

Это противодействие, по мнению владыки, в частности должно состоять в том, чтобы доносить до людей правду о незаконности действий Фанара.

«Мы понимаем, что действует пропаганда, которая навязывает определенного рода стереотипы, мифы. И очень многие люди, в том числе и в Украине, начинают в эти мифы верить», — сказал ректор КДАиС.

В завершении епископ Сильвестр отметил, что одна из главных задач — научных и одновременно просветительских — это каждому человеку, который в той или иной степени вовлечен в церковные процессы, давать возможность пояснения, что Константинопольская кафедра не имеет тех прав и не имеет тех привилегий (о которых она заявляет — ред.). «Соответственно, она незаконно предпринимала те действия, осуществляла ту политику, которая, к сожалению, в последние годы была реализована на территории Украины», — заключил владыка.