Киевских школьников кормили поддельным маслом

Главное: В Киеве школьников кормили поддельным маслом. Изъяли шестнадцать тонн.
Детали: Киевских школьников кормили фальсифицированным сливочным маслом. Всего изъяли шестнадцать тонн опасного продукта, сообщили в Госпродпотребслужбы.
Подделку обнаружили во время внеплановой проверки коммунальных предприятий украинской столицы и поставщиков пищевых продуктов в учебные заведения.
Информируется: «Было выявлено и изъято масло (производства ЧП Матвиенко А.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом масле полностью отсутствовали молочные жиры».
Сообщается: «Как установлено, ФЛП Матвиенко А.В. осуществлял производство и продажу товара под видом сливочного масла, торговых марок: «Масло сливочное Крестьянское» 73% и «Масло сливочное Экстра» 82,5%, которое не соответствует требованиям его безопасности, в особо крупных размерах».
Отмечается, что еще 25 июня работниками Департамента, следователями ГУНП в Киевской области с привлечением специалистов Держпродспоживслужбы проведены обыски по месту расположения производственных мощностей и субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляли поставки опасной продукции.
Уточняется, что изъяли шестнадцать тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей.
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