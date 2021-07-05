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Новости > Киевских школьников кормили поддельным маслом

Киевских школьников кормили поддельным маслом

Агата Кловская
05.07.21 14:04
372
Киевских школьников кормили поддельным маслом

Главное: В Киеве школьников кормили поддельным маслом. Изъяли шестнадцать тонн.

Детали: Киевских школьников кормили фальсифицированным сливочным маслом. Всего изъяли шестнадцать тонн опасного продукта, сообщили в Госпродпотребслужбы.

Подделку обнаружили во время внеплановой проверки коммунальных предприятий украинской столицы и поставщиков пищевых продуктов в учебные заведения.

Информируется: «Было выявлено и изъято масло (производства ЧП Матвиенко А.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом масле полностью отсутствовали молочные жиры».

Сообщается: «Как установлено, ФЛП Матвиенко А.В. осуществлял производство и продажу товара под видом сливочного масла, торговых марок: «Масло сливочное Крестьянское» 73% и «Масло сливочное Экстра» 82,5%, которое не соответствует требованиям его безопасности, в особо крупных размерах».

Отмечается, что еще 25 июня работниками Департамента, следователями ГУНП в Киевской области с привлечением специалистов Держпродспоживслужбы проведены обыски по месту расположения производственных мощностей и субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляли поставки опасной продукции.

Уточняется, что изъяли шестнадцать тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей.

В тему: В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников.

Тэги: Киев, общество, масло, фальсификация, школы, новости Украины

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