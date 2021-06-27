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Новости > В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян

Александра Кудрявцева
27.06.21 17:45
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В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян
Главное: На Сумщине в селе Белогривое Кролевецкого района Украинская Православная Церковь провела форум «Церковь и общество», организованный совместно с Всеукраинским Союзом православных женщин.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, участие в форуме приняли священники, преподаватели воскресных школ и миряне.
 
Председатель «Союза православных женщин» Ольга Коваленко отметила, что «Церковь несёт добро, свет, любовь и милосердие, всё то, чего так не хватает в современном мире. И данный форум на Сумщине дебютный, своего рода «пилотный проект» в Украине».
 
Форум возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, который поделился мыслями о важности православного воспитания и популяризации духовных ценностей в обществе.
 
«В нашей епархии функционирует до 50 воскресных школ, активно работают, в числе прочих, социальный и молодежный отделы. Это уже не первый раз мы встречаемся со своими друзьями из Днепропетровщины, представителями других епархий, чтобы поделиться опытом. Надо идти к людям, идти им навстречу. Когда человек становится духовно крепким, налаживается и все материальное», – отметил владыка.
 
Особое внимание владыка уделил служению священника в условиях депопуляции сёл и хуторов. «Даже если в селе осталось пять человек, священник должен их опекать. Задача – служить этим людям, сплачивать, подсказывать – потому что это и есть христианство, наше православие, наше служение Богу и ближнему», - подчеркнул архиерей.
 
На форуме обсуждали важные темы, такие как социальная адаптация и образование детей с нарушениями развития, традиции воскресных школ, воспитание детей в православных семьях.
 
Педагог интерната из Кривого Рога Анатолий Глущенко рассказал о воспитании детей с пороками интеллектуального развития. 
 
«Одной из основных проблем становится отсутствие социализации после интерната, то есть ненужность его выпускников обществу. В результате молодые люди, привыкшие к иждивенчеству, продолжают «работать сиротами». Однако пока что здесь православную Церковь активно опережают сектанты, буквально разбирающие неблагополучных детей для воспитания в «правильном» духе и пополнения своих рядов», – считает он.
 
От Днепропетровского центра помощи деструктивных культов «Диалог» участники форума получили рекомендации по профилактике и преодолению вовлечения людей в деструктивные культы. 
 
Также практикующий хирург протоиерей Владимир Андрущенко высказался по вопросам, связанным с миссией Церкви во время пандемии и карантинных ограничений.
 
На форуме рассказали, что ежедневно при епархиальном управлении в Конотопе и при храме Рождества Христова в Шостке кормят бездомных, помогают продуктами Глуховской психиатрической больнице. Также готовится открытие православного детского лагеря.
 
В тему: В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал.
 
 
 

Тэги: форум, Сумская область, УПЦ

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