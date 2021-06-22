Для украинцев введут плановые медицинские проверки каждые два года

Главное: Для украинцев старше 55 лет введут плановые медицинские проверки. Проходить они будут каждые два года.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий — ежегодно. Об этом он заявил в ходе форума «Украина 30. Здоровая Украина».

«Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий — ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств», — подчеркнул глава государства.

В тему: Ученые опровергли миф, согласно которому молодость и жизнь человека при определенных условиях можно продлевать почти неограниченно.