Американцы не могут объяснить ряд НЛО, но отказываются верить в их инопланетное происхождение

Главное: Американская разведка сомневается в инопланетном происхождении НЛО, о которых в последнее время все чаще говорят военные. При этом специалисты признают, что не могут рационально объяснить некоторые явления.

Детали: Высокопоставленные чиновники в США сомневаются в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов, о которых в последнее время все чаще говорят американские военные. Как сообщает Lenta.ru, они ознакомились с правительственным докладом по этой теме и не нашли доказательств того, что эти объекты и использованные ими технологии носят инопланетный характер.

При этом подчеркивается, что большая часть из более чем 120 подобных инцидентов не связана с американскими передовыми технологиями. Таким образом, опровергается теория о том, что летчики могли наблюдать испытания сверхсекретных разработок американского правительства.

В то же время авторы документа признают, что им сложно объяснить такие факты, как ускорение объектов и их способность стремительно менять направление и погружаться в воду.

Американская разведка также усомнилась в версии о метеорологическом характере подобных явлений.

В тему: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

В конце мая бывший эксперт министерства обороны Великобритании по вопросам НЛО Ник Поуп не исключил, что объект, снятый над одним из американских кораблей у берегов Калифорнии, является беспилотником Китая или России.

Тогда же американский ученый Адам Франк призвал не ассоциировать неопознанные летающие объекты с инопланетянами. По его словам, все опубликованные за последнее время данные не дают возможности эмпирически доказать внеземное происхождение НЛО.