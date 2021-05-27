Главные новости за 27 мая 2021 года

— Экс-генпрокурор Виктор Шокин презентовал в Брюсселе книгу «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине». В ней он, в частности, утверждает, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

— Активисты создали интерактивную карту прививок от коронавируса. На ней можно узнать о ближайших пунктах вакцинации, посмотреть статистику, а также пожаловаться на нарушения.

— В метро Киева украли 12,7 миллионов гривен. Деньги «распилили» на освещении.

— В Киевском метрополитене провели общественные слушания на тему обновленных правил перевозки моноколес и самокатов. По новым правилам, в метро запрещены к провозу любые вещи, чьи габариты превышают 200 см.

— Винничанка попала в ловушку мошенников, опубликовав объявление на популярном сайте по продаже и покупке товаров OLX. В итоге вместо того, чтобы продать диван, женщина потеряла 20 тыс. грн.

— За сутки в Украине коронавирусом заболели 3 509 людей. Умерли 183 человека.

— В Харькове задержали блогера. Он материл полицейских.

— Украина занимает в рейтинге ФИФА 24-е место. Лидирует Бельгия.

— Американский боксер Шэннон Бриггс заявил о готовности встретиться на ринге с Владимиром Кличко.

— Социальная сеть Facebook сообщила о том, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории.

— По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе, Калифорния. Нападавший также был убит.

— Уникальный корабль построен в Японии. Это танкер для сжиженного водорода.