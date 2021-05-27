Представитель Евросоюза впервые обвинил Израиль в агрессии против Палестины

Главное: Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины. Израильский МИД сделал по этому поводу резкое заявление.

Детали: Ирландия первой в Евросоюзе обвинила Израиль в аннексии палестинских территорий. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на израильские СМИ, 27 мая ирландский парламент единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает «фактическую аннексию» Западного берега реки Иордан и заявляет, что израильские власти неоднократно нарушали нормы международного права.

Депутаты также обсудили высылку посла Израиля, но проголосовали против такого решения.

Министр иностранных дел Саймон Ковени отметил, что принятие резолюции демонстрирует озабоченность ирландских властей в отношении деятельности израильских военных. «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего», — подчеркнул он.

МИД Израиля резко осудил «возмутительную и необоснованную позицию Ирландии в отношении израильских общин в Иудее и Самарии». В ведомстве считают, что ирландская сторона таким образом поддерживает победу экстремистских палестинских группировок.

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13 мая ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля, выпустив еще около 100 ракет.