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Новости > На Закарпатье обнаружили десятки незаконных свалок

На Закарпатье обнаружили десятки незаконных свалок

Александр Панько
25.05.21 16:28
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На Закарпатье обнаружили десятки незаконных свалок

Главное: В бассейне реки Тиса обнаружили 42 свалки. Все они – незаконные.

Детали: В бассейне реки Тиса выявили 42 свалки. Как говорит министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, все они являются незаконными.

Все это было обнаружено с начала этого года.

Чиновник сообщил: «После нынешних весенних паводков по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты - все эти отходы сформировали новые заторы».

В министерстве уже огласили первоочередные шаги по решению проблемы.

Отмечается, что следует разработать и утвердить схемы санитарной очистки населенных пунктов, а также сформировать перечень земельных участков, которые могут использовать для инвестиционных проектов строительства комплексов по переработке бытовых отходов.

Кроме этого было подчеркнуто, что необходимо менять устоявшиеся бытовые привычки населения.

В тему: На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов.

Тэги: общество, Закарпатье, регионы, экология, свалка, новости Украины, Тиса

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