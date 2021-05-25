На Закарпатье обнаружили десятки незаконных свалок

Главное: В бассейне реки Тиса обнаружили 42 свалки. Все они – незаконные.

Детали: В бассейне реки Тиса выявили 42 свалки. Как говорит министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, все они являются незаконными.

Все это было обнаружено с начала этого года.

Чиновник сообщил: «После нынешних весенних паводков по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты - все эти отходы сформировали новые заторы».

В министерстве уже огласили первоочередные шаги по решению проблемы.

Отмечается, что следует разработать и утвердить схемы санитарной очистки населенных пунктов, а также сформировать перечень земельных участков, которые могут использовать для инвестиционных проектов строительства комплексов по переработке бытовых отходов.

Кроме этого было подчеркнуто, что необходимо менять устоявшиеся бытовые привычки населения.

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