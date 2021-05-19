Субсидии в Украине начали выплачивать наличными

Главное: По новым правилам, выплата субсидий в этом году, начиная с мая, будет производиться исключительно наличными. Все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до конца 2021 г, смогут получить соответствующие средства.

Детали: Все жилищные субсидии для граждан Украины, начиная с мая 2021 года, выплачиваются исключительно в наличной форме. Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики со ссылкой на заместителя министра Виталия Музыченко, таким образом завершается процесс монетизации субсидий.

Он напомнил, что «с 2019 года был начат соответствующий процесс, и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но 2-мя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии; денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в „Ощадбанке“ (около 5% — 160 тыс. домохозяйств), а уже „Ощадбанк“ проводил расчеты с предприятиями».

«С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и, соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме», — рассказал замминистра, добавив, что это даст возможность гражданам «оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий».

При этом он подчеркнул, что все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до декабря текущего года (до конца 2021 г), смогут получить соответствующие средства.

«Тем гражданам, которые имеют открытые счета в „Ощадбанке“, уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в „Ощадбанке“, должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды», — заключил чиновник.

В тему: В Украине с 1 мая изменились условия начисления субсидий для оплаты услуг сферы ЖКХ. В этом году для получения помощи от государства необходимо будет написать новое заявление и предоставит декларацию о доходах и расходах.

Напомним: В марте 2021 года министр социальной политики Марина Лазебная перечислила категории украинцев, которым не положены субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

14 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению.