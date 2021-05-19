Под Киевом состоялся феерический фестиваль воздушных шаров

15-16 мая в небо Макаровского района Киевской области во время ежегодного семейного фестиваля «Монгольфьерия. Мама, я дома» взлетели 25 воздушных шаров. Воздухоплавательные экипажи прибыли из разных городов Украины, чтобы познакомить гостей с миром воздухоплавания.

Массовые запуски тепловых аэростатов состоялись на рассвете и на закате субботы, а также на рассвете воскресенья. Вечернюю программу воскресенья пришлось отменить из-за ухудшения погодных условий. Из-за досрочной продажи всех мест для полетов на фестивале и изменения погодных условий, организаторы решили продолжить фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Мама, я дома » на следующие выходные дни, а все приобретенные билеты для посещения фестиваля сделать действительными до конца года.

Участники фестиваля смогут посетить крупнейшую воздухоплавательную инстаграмную локацию и осуществить привязной или свободный полет на аэростате. Воздухоплавание зависит от погодных условий, поэтому организаторы просят следить за возможными изменениями на сайте https://balloonfest.com.ua/2021.

Напомним, что в прошлом году фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия» дважды состоялся под Киевом, а с декабря – четырежды на ВДНГ в столице.