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Новости > В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате»

В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате»

Александра Кудрявцева
13.05.21 15:05
353
В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате»

Главное: Оценка Украинской Православной Церковью антиканонических действий Фанара станет основой для будущего всеправославного совещания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя решение Священного Синода УПЦ дать богословскую оценку «новой» экклезиологии Фанара, которая сформировалась из признания за собой Константинополем каких-то особых прав среди других Поместных Церквей.

«Впервые на синодальном (соборном) уровне принято решение дать оценку именно каноническим действиям Константинопольского патриарха Варфоломея и возглавляемого им Синода. Кроме того, Синод УПЦ инициировал и богословский анализ «новой» экклезиологии Константинопольского патриархата, согласно которой патриарх этой Церкви имеет какие-то особые права», - отметил владыка Виктор.

По его мнению, церковный раскол в Украине «уже давно пора вывести из русла «противостояние» между Русской и Константинопольской Церквями, куда ее пытаются поместить сторонники действий патриарха Варфоломея».

«Одностороннее предоставление Томоса ПЦУ - это не столько политика, сколько каноническое и экклезиологическое преступление, причины которого гораздо глубже геополитических, временных планов тех сил, которые стоят на принципах защиты интересов Фанара. И показательно, что именно Синод УПЦ инициировал рассмотрение богословского основания всего того, что произошло в последние годы», - подчеркнул епископ.

Он выразил надежду, что научно-богословская работа, проведенная в Киевской духовной академии относительно действий Константинополя в Украине, станет полезной основой для будущей встречи Предстоятелей Поместных Церквей в Аммане.

В тему: В УПЦ на межправославном уровне дадут богословскую оценку неканоническим действиям Фанара – решение Синода.

 
Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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