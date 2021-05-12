В УПЦ на межправославном уровне дадут богословскую оценку неканоническим действиям Фанара – решение Синода

Главное: Киевская духовная академия при участии представителей Поместных Церквей проведет мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности и вопросам первенства в Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в решении по итогам Священного Синода, который состоялся 12 мая в Киево-Печерской лавре.

«Предметом рассмотрения Священного Синода стало нарушение Константинопольским Патриархатом принципа соборности Церкви путем одностороннего вмешательства в украинские церковные дела, а также ложная интерпретация представителями Константинопольского Патриархата отдельных правил IV Вселенского Собора. Учитывая то, что в текущем году отмечаются 1970 лет со времени проведения Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570-я годовщина IV Вселенского Собора, которые положили начало соборному решению важных вопросов в церковной жизни и приняли ряд важных вероучительных и канонических решений, Синод поручил Киевской духовной академии провести мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопроса первенства среди Поместных Православных Церквей. Особое внимание будет сосредоточено на богословском, каноническом и историческом толковании 28-го правила IV Вселенского Собора», — отмечается в сообщении по итогам Священного Синода.

К мероприятиям будут привлечены представители Поместных Православных Церквей.

Как сообщалось ранее, решением Священного Синода УПЦ в Могилев-Подольской, Черновицко-Буковинской и Львовской епархиях образованы новые монастыри.

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