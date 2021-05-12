Израиль потерял контроль над одним из своих городов. Там началась гражданская война

Главное: В израильском городе Лод началась гражданская война, контроль над населенным пунктом потерян. Мэр города просит Нетаньяху ввести туда войска.

Детали: В израильском городе Лод из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над ситуацией, мэр просит премьер-министра страны ввести войска в город, расположенный в 20 км от Тель-Авива. Об этом сообщает Times of Israel.

Мэр города просит премьера Биньямину Нетаньяху ввести в город войска.

По его словам, вечером 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горели синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша.

По словам градоначальника, в Лоде разразилась гражданская война.

В израильской армии заявили, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа. Об этом заявили в израильской армии, сообщает AFP.

«Из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта», — говорится в сообщении.

В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.

Кроме того, армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.

В тему: Накануне вечером из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.