Стало известно, какие комнатные растения обеззараживают воздух

Главное: Комнатные растения могут обеззараживать воздух. Особенно эффективны для этого мирт и розмарин.

Детали: Российский биолог Владимир Чуб поведал, какие комнатные растения способны не только увлажнять, но и обеззараживать воздух. Его цитируют местные СМИ.

Специалист отметил, что мирт, розмарин и другие душистые растения обладают фитонцидным эффектом, убивая бактерии.

Ученый говорит: «Они дают летучие вещества, которые способны убивать бактерии. Это называется фитонцидный эффект. Особенно силен он в хвойных лесах, где большое испарение душистых веществ: пахнет хвоей, мы чувствуем прилив энергии, бодрости».

По его словам, растения, «особенно те, которые быстро растут», могут поглощать токсины из воздуха.

Специалист говорит: «Растения с широкими листьями – аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса, имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире».

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