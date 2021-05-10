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Новости > Стало известно, когда Clubhouse можно будет пользоваться на Android

Стало известно, когда Clubhouse можно будет пользоваться на Android

Агата Кловская
10.05.21 13:37
107
Стало известно, когда Clubhouse можно будет пользоваться на Android

Главное: Clubhouse объявил о начале работы приложения, созданного для мобильной операционной системы Android, с сегодняшнего дня, 9 мая. Соответствующая программа будет постепенно появляться в Google Play Store по всему миру, начиная с США.

Детали: Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android. Как сообщается на официальном сайте компании, с 9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его во всем мире.

В Clubhouse объяснили, что такой период им нужен для того, чтоб собрать отзывы сообщества и оперативно исправить выявленные проблемы.

Кроме того, разработчики работают над добавлением нескольких окончательных функций.

В тему: В начале 2021 года новая социальная сеть Clubhouse начала стремительно набирать популярность в мире после того как в ней зарегистрировались и начали активно участвовать такие известные люди, как Илон Маск и Марк Цукерберг.

До сих пор платформа работала только на iOS и оставалась закрытой для широкой публики. Попасть туда можно только с помощью так называемых инвайтов — приглашений, отправляемых от знакомых, уже получивших доступ к приложению.

Тэги: США, Google, технологии, Clubhouse

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