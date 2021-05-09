Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего

Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего

Александра Кудрявцева
09.05.21 18:50
225
Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего
Главное: За гробом нет покаяния, но это не означает, что для умерших не существует Божьего милосердия.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев)
 
«За гробом невозможно покаяние, потому, что „покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни“, но жизни уже нет и исправление невозможно. Тогда зачем молиться? Все дело в том, что за этим вопросом „зачем?“ таится какое-то практическое отношение ко всему, что мы делаем. Я делаю это затем, потому что будет такой-то результат. И ко всем вещам нам свойственно относиться с точки зрения предполагаемого результата. Если его нет или он не очевиден, то мы прекращаем работу. Но все дело в том, что этот практический принцип не всегда правильный. Да, Церковь говорит, что покаяние за гробом невозможно, и Она же молится об усопших», — объяснил епископ Сильвестр.
 
Владыка отметил, что молиться не только правильно для Церкви и для всех ее членов, молитва является естественным деланием Церкви. «Церковь молится и о живых, и об усопших. Церковь молится о живых и мертвых потому, что это проявление Ее любви. Кого мы поминаем в своих молитвах? Наших родных и близких. По какой причине? Потому что мы их любим», — сказал он.
 
«Ведь очевидно, что многие наши родные и близкие являются невоцерковленными, большинство из них вообще настроены отрицательно. Но мы молимся. Молимся годами, молимся десятилетиями. А они все не воцерковляются, все живут по стихиям мира... но мы продолжаем молиться. Продолжаем, даже несмотря на то что результата нет, что, возможно, и не будет, но мы молимся потому, что продолжаем любить наших родных и близких.
 
И в один момент наших близких не станет. Они умрут. Что поменяется в нашем отношении к ним? Ничего! Разве наша любовь к ним перестанет существовать после их смерти? Никак! И если мы молились о них при жизни, то почему должны перестать молиться о них после смерти? Ведь когда они были живы, наши молитвы считались проявлением нашей любви к ним, однако и после смерти любовь осталась, никуда не исчезла, и мы продолжаем молиться о наших близких, которые уже не с нами», — продолжил ректор КДАиС.
 
Владыка напомнил, что мы исповедуем воскресение мертвых, то есть сейчас души и праведников, и грешников находятся в определенном состоянии предвкушения блаженства или мучений.
 
«Человек получит полную меру только в теле. Мы все воскреснем. Потому что быть человеком — это обладать и душой, и телом. Мы созданы сразу как соединения души и тела. Не было времени, чтобы душа предсуществовала нашему телу, и не было времени, чтобы тело предсуществовало нашей душе. Человек изначально, сразу, с первых секунд зачатия — из души и плоти. И в это естественное свое состояние мы все вернемся в воскресении. И тогда наступит „суд Христов“, когда „соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов“ (Мф. 25:32)», — подчеркнул епископ Сильвестр.
 
По его словами, за гробом нет покаяния, но это не означает, что для умерших не существует Божьего милосердия.
 
«Вспомним разбойника, исповедавшего Христа перед смертью. Разве он мог исправить свое житие? Разве у него была возможность начать жизнь заново? Очевидно, что нет. Но только признание себя грешником и вера во Христа были достаточными, чтобы умирающий на кресте Бог дал ему прощение», — сказал он.
 
В завершении ректор КДАиС напомнил, что Церковь молится об умерших в надежде, что они в день Страшного суда будут помилованы по милости Божьей и по молитвам Церкви.
 
«Мы верим, мы знаем, что наш Бог есть любовь, и ради спасения душ умерших Он уже сходил в ад. Мы надеемся, что в день судный Бог помилует тех, о ком Церковь молилась. И потому Церковь совершает дело любви — молится о своих усопших в надежде, что в день Всеобщего Воскресения Господь Иисус Христос совершит суд, суд милостивый. Церкви остается только молиться. И она молится о своих усопших», — подытожил епископ Сильвестр.
 
В тему: В УПЦ рассказали об Антипасхе и о традиции поминать усопших.
 

Тэги: поминальные дни, УПЦ, епископ Сильвестр

Комментарии

Статьи

09.05.21 08:54

«Девятаев»: лживый неполживый фильм

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении
08.05.21 00:31

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

Автор: UaReport

Выбор редакции
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.05.21 19:20

Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему
09.05.21 18:25

Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны
09.05.21 17:55

Митрополит Онуфрий рассказал, как различить веру ума и веру сердца
09.05.21 15:25

Умерла актриса из культового американского сериала
09.05.21 13:34

Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене
09.05.21 12:17

Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан
09.05.21 12:09

Молчанов о производстве вакцины от Covid-19: Власть лишь сейчас пришла к тому, о чем Медведчук договорился в октябре 2020 года
09.05.21 11:58

Ученые обнаружили одну особенность, которая роднит кошек с людьми
09.05.21 11:48

Лукашенко перестраховался на случай «внезапной смерти»
09.05.21 11:10

Митрополит Онуфрий напомнил, чем опасен фашизм - панихида УПЦ в Парке Славы по погибшим во Второй мировой
09.05.21 10:37

В Украине готовят свою вакцину от коронавируса
09.05.21 09:06

В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса
08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса
08.05.21 11:47

COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями
07.05.21 20:37

История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение
07.05.21 19:00

Главные новости за 7 мая 2021 года
07.05.21 14:28

Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
07.05.21 13:28

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
02.05.21 20:15

Епископ УПЦ рассказал, чем отличается православная икона Воскресения Христа от инославных изображений
04.05.21 07:18

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо
02.05.21 22:10

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Пасхи
03.05.21 11:46

Китайские ученые создали новую супермолекулу
06.05.21 17:52

Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками
06.05.21 17:01

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
Фото и Видео
Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан
Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан
Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан
Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.