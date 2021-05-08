Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом

Главное: Когда кто-то совершает что-то плохое, мы не должны мстить человеку, а должны простить ему, как Бог простил всем нам.

Его Блаженство вспомнил одну поучительную историю о дельфине.

Архипастырь рассказал о том, что вдоль побережья Австралии простирается самый большой в мире коралловый риф — Большой Барьерный риф, где много подводных камней, на которые не раз натыкались корабли. Эту историю рассказал капитан корабля, который стал священником.

Как отметил Митрополит Онуфрий , «между двумя портами Австралии, где была опасная зона, проходили корабли. Однажды появился белый дельфин, который там встречается очень редко, обитает в водах Южной Америки. Он начал будто проводить корабли между опасными рифами из одного порта в другой. Но однажды случилась беда».

«На корабле плыл один человек, который оказался жестоким охотником. Увидев белого дельфина, он схватил ружье и выстрелил. Капитан выбежал сразу после выстрела на палубу, с воззванием обратился к мужчине. Но уже было поздно — дельфин был ранен. Но белый дельфин, даже раненый, к удивлению всех, не покинул корабль, а вывел из опасной зоны и потом уже нырнул и исчез, оставляя за собой кровавый след. Все удивлялись, как раненый дельфин не покинул корабль в опасности. Но еще больше удивились люди, когда увидели спустя некоторое время этого дельфина, который снова начал проводить корабли через рифы», — рассказал Предстоятель УПЦ