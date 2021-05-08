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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом

Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом

Александра Кудрявцева
08.05.21 16:40
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Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом
Главное: Когда кто-то совершает что-то плохое, мы не должны мстить человеку, а должны простить ему, как Бог простил всем нам.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
Его Блаженство вспомнил одну поучительную историю о дельфине.
 
Архипастырь рассказал о том, что вдоль побережья Австралии простирается самый большой в мире коралловый риф — Большой Барьерный риф, где много подводных камней, на которые не раз натыкались корабли. Эту историю рассказал капитан корабля, который стал священником.
 
Как отметил Митрополит Онуфрий, «между двумя портами Австралии, где была опасная зона, проходили корабли. Однажды появился белый дельфин, который там встречается очень редко, обитает в водах Южной Америки. Он начал будто проводить корабли между опасными рифами из одного порта в другой. Но однажды случилась беда».
 
 
«На корабле плыл один человек, который оказался жестоким охотником. Увидев белого дельфина, он схватил ружье и выстрелил. Капитан выбежал сразу после выстрела на палубу, с воззванием обратился к мужчине. Но уже было поздно — дельфин был ранен. Но белый дельфин, даже раненый, к удивлению всех, не покинул корабль, а вывел из опасной зоны и потом уже нырнул и исчез, оставляя за собой кровавый след. Все удивлялись, как раненый дельфин не покинул корабль в опасности. Но еще больше удивились люди, когда увидели спустя некоторое время этого дельфина, который снова начал проводить корабли через рифы», — рассказал Предстоятель УПЦ.
 
«Эта тварь Божья показала, как выполняет свой долг перед Богом — служит человеку — и как мы должны выполнять свой долг — любить Бога и друг друга, не быть жестокими друг к другу. Даже когда кто-то совершает что-то плохое, мы не должны мстить человеку, а должны простить ему, как Бог простил всем нам. Пусть Господь благословит всех нас. Воистину Христос Воскресе!», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о значении Воскресения Христова.
 
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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