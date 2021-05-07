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Новости > Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса

Александр Панько
07.05.21 13:28
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Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов официально объявил об окончании третьей волны эпидемии коронавирусной болезни в Украине.

Детали: Украина вышла из третьей волны эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, с завтрашнего дня в стране не останется ни одного региона с красным уровнем эпидемиологической безопасности.

«Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область. Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал Степанов, подчеркнув, что третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя.

«Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей», - подчеркнул министр.

По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии, «а еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек».

«Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных», - заключил чиновник, призвав провести ближайшие выходные с умом.

В тему: Ранее заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине стабилизировалась.

Тэги: здоровье, эпидемия, Сумская область, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

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