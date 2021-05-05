Сербский епископ считает, что интервенция Фанара в Украине усугубила раскол

Стали известны условия получения субсидий в этом году
В Испании задержали украинца, которого подозревают в убийстве милиционеров на Евромайдане
Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве
С сегодняшнего дня в Украине полностью восстановилось железнодорожное сообщение
За сутки в Украине провели менее тридцати тысяч тестов на COVID-19
К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет
Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
Верующие празднуют Воскресение Христово
Установлена причина летальных исходов коронавируса
Смертность от COVID-19 в Украине продолжает постепенно снижаться