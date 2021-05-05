Сербский епископ считает, что интервенция Фанара в Украине усугубила раскол

Главное: Неканоническая интервенция Константинопольского Патриарха Варфоломея на территории Неканоническая интервенция Константинопольского Патриарха Варфоломея на территории УПЦ продлила, углубила и распространила раскол в Украине.

Детали: Об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью белградскому изданию Об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью белградскому изданию «Политика»

Своими действиями в Украине глава Фанара «поставил под угрозу репутацию и доверие, которыми он пользовался до недавнего времени, как с точки зрения положения, так и как личность», считает епископ Ириней.

По словам владыки, патриарх Варфоломей может вернуть и даже увеличить доверие к себе, если публично объявит о том, что стал жертвой дезинформации украинских раскольников и манипуляций украинских властей, и откажется от признания ПЦУ

Епископ Ириней призвал главу Фанара «сделать выбор, достойный своих святых и великих предшественников, удалить каждую скалу обиды и каждый камень преткновения и стереть каждую слезу, причиненную болью раскола и страданиями раскольнического насилия в Украине, и не только в Украине».