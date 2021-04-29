Митрополит Онуфрий принял участие во встрече с Президентом по празднованию Пасхи в условиях карантина

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Онуфрий принял участие во встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на president.gov.ua, главной темой беседы стало празднование Пасхи в условиях карантинных ограничений и пандемии.

Во встрече также участвовали главы других религиозных организаций.

Владимир Зеленский отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине является контролируемой и предложил обсудить «какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это существенно влияет на граждан и экономику».

Как передает сайт Президента, «предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски».

Отмечается, что религиозные лидеры отметили то, что «в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение».

На встрече также обсудили поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе и вопросы вакцинации от COVID-19.

Президенту сообщили о позиции Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не делать прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

В завершение беседы Владимир Зеленский пригласил религиозных лидеров на празднование 30-летия независимости Украины.

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