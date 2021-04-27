В 13 областях Украины превышен эпидпорог COVID-19

Главное: Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Украине, в 13 областях все еще превышен эпидпорог

Детали: В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. При этом эпидемиологический порог все еще превышен в 13 областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В частности, превышен эпидпорог в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Самая плохая ситуация в Донецкой области — здесь эпидпорог превышен на 157,4% при норме 100%. В Киеве — 67,3%.

Отметим, что по состоянию на 27 апреля в «красной» зоне карантина продолжают оставаться Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

При этом «желтыми» являются шесть областей — Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая. Остальные регионы — «оранжевые».

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина постепенно выходит из третьей волны пандемии коронавируса. Количество новых случаев заболевания значительно уменьшилось.