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Новости > Под Киевом состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия»

Под Киевом состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия»

Автор: «Фраза»
21.04.21 21:28
318
Под Киевом состоится фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия»

Воздухоплавательный сезон в Украине откроют два фестиваля аэростатов: в Киеве на ВДНГ в формате представления и под Киевом в формате свободных полетов.

В ближайший выходной день после завершения локдауна в Киеве на ВДНГ состоится фестиваль «Монгольфьерия» во время которого участники смогут увидеть около двух десятков аэростатов, сделать уникальные фото и совершить полет на высоту десятиэтажки. Выше нельзя из-за действующих ограничений в рамках города.

Осуществить свободные полеты и увидеть как поднимаются в небо более 20 тепловых аэростатов можно будет 14-16 мая 2021 в Макаровском районе под Киевом. Там состоится крупнейший в Восточной Европе весенний фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Мама, я дома». В течение трех дней участники события смогут окунуться в настоящую воздухоплавательную сказку. Фестиваль состоится на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Традиционно ежегодный семейный фестиваль «Монгольфьерия. Мама, я дома» приурочен ко Дню матери. Старты воздушных шаров запланированы 14 мая вечером - в 18:00, а также 15 и 16 мая утром на рассвете - в 5:00 и вечером - в 18:00. Днем, в теплое время года, воздушные шары не могут летать.

Это связано с перегревом воздуха у земли, что препятствует комфортному взлету аэростатов. Поэтому полеты летом во всем мире проходят на рассвете и на закате.

Воздухоплавание чувствительно к погодным условиям. Старты аэростатов возможны при отсутствии сильного ветра, осадков и грозы. Организаторы просят следить за возможными изменениями в программе на сайте фестиваля https://balloonfest.com.ua/2021

Все желающие посетить фестиваль в качестве зрителей или как участники полетов, должны предварительно приобрести сертификат. Стоимость посещения для семьи составляет 190 грн., а полет на фестивале обойдется от 3190 грн за человека. Количество мест для полета ограничено.
Миссия фестиваля «Монгольфьерия» - способствовать формированию образа Киева, как воздухоплавательной столицы Европы. После проведения фестиваля каждый участник полетов получит именной диплом о его вкладе в популяризацию воздухоплавания в Украине.

Организатором фестивалей воздушных шаров «Монгольфьерия» являются воздухоплавательное общество «Монгольфьер» и общественная организация «Украинское воздухоплавательное общество», которые ежегодно организовывают фестивали воздушных шаров в Киеве и области, Умани, Черкассах и Луцке.

Тэги: Киев, фестиваль, воздушный шар

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