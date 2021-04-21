Популярный курорт открылся для украинцев безо всяких карантинных ограничений

Главное: Черногория отменила все карантинные меры для украинцев, желающих отдохнуть в стране в этом туристическом сезоне. В частности, по прилету теперь не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста.

Детали: Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии. Как сообщил министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич на своей странице в Twitter, речь, в частности, идет о ПЦР-тестировании.

Отметим, что он не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для туристов.

Как сообщает «Украинская правда», с 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, он начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.

В тему: В 2020 году, по подсчетам Всемирной туристской организации ООН, туристическая отрасль потеряла $935 млрд за первые десять месяцев этого года. По словам экспертов, мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.