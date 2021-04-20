Украинцы, которые вышли из «красной» зоны карантина, тоже могут претендовать на 8 тыс. гривен

Главное: ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из «красной» зоны карантина, также имеют право на получение 8 тыс. гривен. На сегодняшний день соответствующие заявки подали уже 116 тыс. украинцев.

Детали: Регионы, которые в феврале-марте входили в «красные зоны» карантина, но на сегодняшний день вышли оттуда, также имеют право на получение государственной помощи в размере 8 тыс. гривен на каждого предпринимателя и наемного работника, потерявшего доход из-за соответствующих ограничений. Как сообщил министр социальной политики Виталий Музыченко на брифинге 20 апреля, законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность в регионах, в которых были или есть карантинные ограничения «красной зоны», введенные соответствующей государственной комиссией.

Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в «красных зонах».

Между тем, как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook, за первый день заявку на получение соответствующей компенсации уже подали 116 тыс. украинцев.

«Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году. Помощь не нужно возвращать государству или платить с нее налоги», — написал Федоров, добавив, что выплата осуществляется на основании заявления на портале либо в приложении «Дія» после проверки указанных данных заявителя.

По словам вице-премьер-министра, подать заявку на получение госпомощи можно в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в области, где заявитель ведет деятельность. Если же эта область была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года — можно подать заявление по 18 мая 2021 года включительно.

Подробную инструкцию, как получить услугу в приложении «Дия» можно посмотреть здесь.

Актуальный перечень «красных зон» можно увидеть здесь.

В тему: 8 апреля 2021 года правительство Украины приняло решение о запуске механизма компенсации украинцам, которые потеряли доходы из-за карантина. Для получения 8 тыс. гривен все нуждающиеся должны подать заявку в приложении «Дия», начиная с 19 апреля.