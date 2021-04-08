Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ рассказал, как православные будут праздновать Пасху в условиях локдауна

Управделами УПЦ рассказал, как православные будут праздновать Пасху в условиях локдауна

Александра Кудрявцева
08.04.21 18:29
634
Управделами УПЦ рассказал, как православные будут праздновать Пасху в условиях локдауна

Главное: Празднование Пасхи 2021 в храмах Украинской Православной Церкви пройдет при соблюдении всех карантинных норм, но в каждом приходе будет учитываться индивидуальный подход.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня на встрече с журналистами центральных СМИ расказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пандемия вносит свои коррективы в жизнь, но у нас есть еще три с половиной недели, и мы надеемся, что ситуация улучшится. Хотя мы читаем сообщения о том, что планируется продлить карантин в Киеве на более длительный период. Но самая главная наша надежда, чтобы Пасху мы встречали в храмах, чтобы храмы не были закрыты. При сохранении карантинных норм, но, чтобы у людей была возможность прийти в храм и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Но еще раз повторюсь – при соблюдении карантинных норм, потому что болезнь очень тяжелая и перед ней никто не застрахован», - отметил митрополит Антоний.

По словам управделами УПЦ, в приходах нет критической ситуации с распространением коронавируса.

«Слава Богу, в храмах и монастырях ситуация стабильная. Случается иногда кто-то болеет, но мы с самого начала приняли позицию, что при недомогании - будь то простой мирянин или насельник монастыря - все должны самоограничиваться и не испытывать судьбу. В этом проявляется любовь к ближнему», - добавил митрополит Антоний.

Кроме того, управляющий делами УПЦ отметил, что, если до Пасхи жесткий карантин будет оставаться в силе, службы пройдут на открытом воздухе, но, в любом случае, храмы не будут закрыты для верующих.

«Полного закрытия храмов не было и в прошлом году. Если была такая возможность, при соблюдении дистанции, служба проходила на улице. Хотя нужно учитывать, что в этом году православная Пасха позднее, чем в прошлом, поэтому надеемся, что, если погода позволит и не будет возможности служить в храмах, люди будут молиться на территории, прилегающей к храму. Мы рассматриваем разные варианты, но единого стандарта быть не может, ведь храмы разные: большие, маленькие. Где-то территория позволяет собраться вместе и молиться, а где-то нет такой возможности. Мы подходим индивидуально к каждому приходу и монастырю. При входе в каждый наш храм есть новые маски и человек должен заходить в маске. Если есть опасность заражения, то не обязательно сейчас прикладываться к иконам. Можно помолиться перед иконой, попросить помощи Божьей Матери, Спасителя», - резюмировал митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, какой главный дар от Бога есть у человека.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.04.21 09:30

Война до победного звонка Байдена...

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.04.21 09:06

«Александрия» – «Динамо»: концовка решает всё!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Руками Зеленского избавляются от конкурентов: Как Данилов «разводит» президента на заседаниях СНБО
08.04.21 17:21

Руками Зеленского избавляются от конкурентов: Как Данилов «разводит» президента на заседаниях СНБО

Автор: «Багнет»

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту
08.04.21 20:20

Названы самые популярные электромобили среди украинцев
08.04.21 19:29

Митрополит Антоний встретился с журналистами центральных СМИ
08.04.21 19:19

Кличко удивился информации о продлении локдауна до 10 мая. Но отрицать не стал
08.04.21 19:15

Митрополит Антоний на примере печерских затворников рассказал, как не впасть в уныние во время самоизоляции
08.04.21 19:00

Главные новости за 8 апреля 2021 года
08.04.21 18:59

Проигнорировать верующих УПЦ власть не сможет – митрополит Антоний
08.04.21 18:45

Визит Патриарха Варфоломея может угрожать общественной стабильности – управделами УПЦ
08.04.21 17:34

В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
08.04.21 17:28

Сейчас мы радуемся санкциям против Медведчука, а завтра станем следующими, — Янина Соколовская
08.04.21 19:19

Кличко удивился информации о продлении локдауна до 10 мая. Но отрицать не стал
08.04.21 19:00

Главные новости за 8 апреля 2021 года
08.04.21 16:12

Кличко решил продлить локдаун до окончания майских праздников, – СМИ
08.04.21 14:56

Правоохранители нагрянули с обыском в «Укрзализныцю»
08.04.21 11:50

Зеленский уехал на передовую, чтобы «поддержать боевой дух защитников»
08.04.21 08:54

COVID-19 в Украине продолжает зашкаливать
07.04.21 20:31

Украина возглавила печальный коронавирусный рейтинг
07.04.21 18:59

Главные новости за 7 апреля 2021 года
07.04.21 16:31

Стало известно, сколько надо делать прививок, чтобы охватить 70% украинцев до конца года
07.04.21 14:56

Кабмин принял решение о выплате 8 тысяч гривен всем пострадавшим от локдауна
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
06.04.21 17:06

Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
Фото и Видео
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
Вандалы атаковали мемориал жертвам 2 мая в Одессе
Вандалы атаковали мемориал жертвам 2 мая в Одессе
Власти Киева решили размещать больных ковидом в тубдиспансере
Власти Киева решили размещать больных ковидом в тубдиспансере
В Павлограде полиция со стрельбой гонялась за водителем
В Павлограде полиция со стрельбой гонялась за водителем
В Киеве муж-ревнивец совершил кровавое убийство
В Киеве муж-ревнивец совершил кровавое убийство
Появилось впечатляющее видео, как весь Израиль замер в память о жертвах Холокоста
Появилось впечатляющее видео, как весь Израиль замер в память о жертвах Холокоста
Преступник украл из маршрутки Ровно-Киев почти 1,5 млн гривен и пытался закопать их в лесу
Преступник украл из маршрутки Ровно-Киев почти 1,5 млн гривен и пытался закопать их в лесу
Опубликовано видео нападения леопарда на людей в Индии
Опубликовано видео нападения леопарда на людей в Индии
Появилось видео с места авиакатастрофы в Эквадоре
Появилось видео с места авиакатастрофы в Эквадоре
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.