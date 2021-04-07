Епископ УПЦ рассказал, что празднуют православные в день Благовещения

Главное: Евангелие, которое читается каждый день напоминает о постоянном присутствии Бога в жизни и свидетельстве о той самой Благой Вести, которую получила Дева Мария.

«Православная Церковь вспоминает событие Благовещения Пресвятой Богородицы. На греческом языке название этого праздника звучит очень символично — Εὐαγγελισμός (Евангелизмос), то есть прямо указывает на Евангелие. Действительно, слово „Евангелие“ означает „Благая Весть“, „Благовещение“», — объяснил епископ Виктор.

«Деве Марии Ангел Господень возвестил о рождении от Нее Спасителя мира. Она была выбрана дать тело Бесплотному Богу и вместить Того, Кто создал этот мир. С другой стороны, это честь и слава не только для Христа, но и для всего рода человеческого. Потому что, Создатель, найдя достойную дочь Адама, стал одним из нас, стал нашим братом по плоти. А значит, наше призвание — не пепел или тление, не грех или зло, а радость истинного бытия в Царстве вечной славы. Человек должен стать не просто совершенным существом, а призван быть, по слову апостола Петра, „причастником Божественной природы“ (2Пет. 1, 4), или, как писали святые отцы, богом по благодати», — продолжил владыка.

Епископ Виктор подчеркнул, что Благовещение касается абсолютно каждого из нас.

«Ангел возвестил Богородице о рождении Мессии, мы же стали свидетелями Его пришествия в мир, Его пребывания среди нас. Евангелие, которое лежит в центре каждого православного храма, и которое читается каждый день — это напоминание о постоянном присутствии Бога в нашей жизни и свидетельстве о той самой Благой Вести, которую получила Дева Мария — Спаситель пришел в мир, чтобы избавить нас от рабства греха, тления и смерти», — сказал архиерей.

Владыка напомнил, что центральным вопросом любой религии является вопрос о том, что такое смерть и можно ли ее преодолеть?

«И никакая религия не может сказать, что смерти нет. Кроме христианства. Наш ответ на вопрос о смерти — это Христос. Смерть Бога на кресте побеждает смерть человека от греха — вот вкратце суть Жертвенного подвига Спасителя. Воскресение Христа делает возможным воскресение всех нас — вот почему смерти больше нет. Только христианство говорит об этом», — подчеркнул архиерей.

«Мы призваны быть с Богом, призваны к радости и неописуемому торжеству, а смерть — это только временное состояние, которое открывает нам двери вечности», — подытожил епископ Виктор.