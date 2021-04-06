Стало известно, сколько еще Украину будет лихорадить от коронавируса

Главное: По прогнозам министра здравоохранения Максима Степанова, напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в Украине будет наблюдаться еще больше недели. Следующий всплеск ожидается на Пасху.

Детали: Напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться еще ближайшие 10 дней. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, рост заболеваемости будет продолжаться до 15 апреля.

«Затем уровень заболеваемости может стабилизироваться. Но это все при условии соблюдения карантина», — заявил он в интервью «Обозревателю».

При этом чиновник подчеркнул, что даже если с 15 апреля эпидемия пойдет на спад, то это еще не означает, что все прошло.

«Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни», — заключил Степанов, подчеркнув, что «это все мы уже проверили на собственном опыте».

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