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Новости > Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция

Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция

Александра Кудрявцева
01.04.21 17:45
452
Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви требуют от власти отменить законы, которые привели к напряжению в религиозной сфере в разных регионах Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) на пресс-конференции в «Украинских Новостях».

«Верующие УПЦ уже не один год пытаются достучаться до украинской власти и обращают внимание на то, что в Украине приняты законы, которые нарушают права граждан на свободу совести и религиозные убеждения. Никакой реакции до сегодня нет. Верующие во всех регионах подготовили обращения к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров с требованием обратить внимание на нарушение Конституции и прав верующих, которые сейчас существуют вследствие принятия определенных законопроектов и изменить законы, которые привели к напряжению в религиозной сфере в разных регионах», — сказал митрополит Климент.

По его словам, такие обращения подписали более 1 млн человек.

«Они снова будут переданы власти. Верующие придут к Офису Президента для того, чтобы передать эти обращения украинской власти», — отметил митрополит Климент.

Он добавил, что подписавшие такие обращения — это пятая часть от всего количества граждан, которые проголосовали за Президента Владимира Зеленского.

«Игнорирование обращений — это неуважение к избирателям и свидетельствует о кризисе в сфере соблюдения свобод и прав граждан. Некоторые законы, которые приняла Верховная Рада предыдущей каденции, делают невозможной нормальную деятельность религиозных общин УПЦ. В частности, заблокированы любые изменения в уставную документацию общин, невозможно создать новую религиозную общину, оформить правовые отношения относительно имущественных вопросов. Мы наблюдаем ряд законодательных инициатив уже новой Рады, которые более грубо нарушают свободу совести и принципы правового государства», — добавил митрополит.

Он сообщил, что таких законопроектов около 10.

«Мы насчитали около 10 законопроектов, которые несут опасность для верующих УПЦ и их прав на религиозные убеждения. Эти законы нарушают права граждан независимо от религиозной конфессии», — заявил владыка Климент.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко уверен, что сегодняшняя ситуация в религиозной сфере напоминает ситуацию, которая сложилась в 90-х годах.

«Ситуация напоминает 90-е годы. Доходило до кровавых событий, когда было противостояние между религиозными общинами. Да, нынешняя власть не стала использовать конфессиональный фактор в своих политических целях, но мы все равно заложники ситуации, которая сложилась несколько лет назад. Надеюсь, что нынешние процессы не будут иметь тех последствий, которые были в 90-х годах. Надеемся, что гражданский мир у нас установится во всех регионах Украины. Власть должна навести порядок в этом вопросе», — заявил он.

Как отметил протоиерей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Виталий Дуров, власть бездействует в решении конфликта между религиозными общинами УПЦ и новой структуры — Православной Церкви Украины, что, в свою очередь, способствует обострению вражды.

«Отдельные представители ПЦУ, представители власти порочат нашу Церковь, называют ее неправильной, говорят почему мы должны быть другими. Но они не пренебрегают тем, чтобы перерегистрировать наши общины, забирать наше имущество... Внесли законопроект, которым хотят лишить нашу Церковь нашего же имени. Если мы такие неправильные, для чего тогда вам наше? Стройте свои храмы и называйте свою Церковь как хотите, но не трогайте нас. Но у нас демократия, и если мы избрали этот путь, то уважайте наш выбор. Мы уважаем ваш выбор и ваше видение и вашу возможность исповедовать свою веру, но мы хотим взаимности. Мы хотим, чтобы к нам относились так, как к гражданам этой страны. Бездеятельность власти в решении конфликта между религиозными общинами УПЦ и ПЦУ порождает продолжение вражды между верующими», — отметил отец Виталий Дуров.

Юрий Решетников, религиовед и экс-председатель Госкомрелигий обосновал антиконституционность вмешательства государства в конфессиональный конфликт, из-за использования противоправных законов.

«Когда мы говорим о нынешних проблемы государственно-конфессиональных отношений, мы пожинаем плоды того, что было посеяно предыдущей властью. Я думаю, что уже за последние годы много раз на разных площадках, в разных контекстах говорилось о том грубом вмешательстве государства, противоправном, с нарушением Конституции Украины, с нарушением международных актов признанных нашим государством», — сказал Юрий Решетников.

Также эксперт отметил, что новая власть продолжает политику предшественников и ничего не делает для решения вопроса.

«Мы вынуждены говорить, что со стороны уже нынешней власти не было сделано определенной оценки и не было сделано исправления тех проблем, которые были заложены властью предшественников. Количество обращений к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины со стороны верующих Украинской Православной Церкви о наличии проблем в государственно-конфессиональных отношениях уже превышает 1 млн. Их позиция игнорируется», — добавил он.

Эксперт отметил, что сейчас продолжает действовать абсолютно неправовой закон о переименовании УПЦ.

«Ни одна из 13 тыс. религиозных организаций, входящих в состав УПЦ не может внести изменения в свой устав, не может легализовать смену настоятеля того или иного храма, только потому, что в конце 2017 кому в Верховной Раде захотелось переименовать крупнейшее религиозное объединение нашей страны», — сказал он.

Сегодня после пресс-конференции в «Украинских новостях» более 100 верующих УПЦ — представителей захваченных храмов и духовенство — провели молебен на Владимирской горке и прошли Крестным ходом к Администрации Президента, где собственноручно передали десятки тысяч новых обращений верующих.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь неоднократно выступала против рейдерского захвата ее имущества из-за законопроекта № 4128 о регламентировании изменения подчиненности религиозной общины религиозным центрам путем регистрации новой редакции устава.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Климент

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