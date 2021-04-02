Билл Гейтс хорошо заработает на американской армии

Главное: Microsoft будет поставлять армии США гарнитуры дополнительной реальности. Контракт оценен в 22 миллиарда долларов.

Детали: Компания миллиардера Билла Гейтса Microsoft хорошо заработает. Как передает АР, она выиграла контракт с армией США на поставку гарнитур дополненной реальности.

Ожидается, что военные получат специальные очки Microsoft HoloLens на 22 миллиарда долларов.

Информируется, что данная технология была разработана для индустрии видеоигр и развлечений.

В Пентагоне надеются, что такие гарнитуры позволят солдатам повысить осведомленность об окружающей обстановке. Кроме этого военные смогут улучшить свою способность обнаруживать цели и опасность.

Разработчики говорят, что эта технология позволяет людям видеть виртуальные изображения, наложенные на физический мир перед ними.

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