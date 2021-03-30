Митрополит Антоний назвал недостаток, с которым нужно бороться в первую очередь

Главное: Страх лишает человека возможности объективно оценивать реальность и бороться со всеми остальными недостатками и проблемами.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В первую очередь мы должны побороть свой страх. Иначе он не будет нам давать возможности двигаться в верном направлении. Пребывая в страхе, мы теряем здравомыслие и уже не в состоянии трезво оценить ситуацию и свое положение. Мы не можем работать над своими недостатками, проблемами, пока не избавимся от страха. Ведь нам не хватит духа признаться себе в них и начать борьбу с ними», — объяснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что состояние страха буквально парализует волю и происходит непоправимое — человек перестает бороться и сдается.

«Страх рисует нам ложную картину, и мы не видим реальной. „У страха глаза велики“ — гласит народная мудрость. И это соответствует действительности. Из-за страха мы видим любую преграду, препятствие непреодолимыми и опускаем руки, сдаваясь перед рядовыми трудностями. Мы запуганы и обездвижены страхом. А это очень опасная капитуляция», — напомнил митрополит Антоний.

Архиерей призвал преодолевать страх в сердце, чтобы обрести внутреннюю силу и спокойствие.

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