В Украине пересчитали все газеты

Главное: В Украине насчитали 1 529 газет. 828 из них выходят на украинском языке.

Детали: В Украине пересчитали газеты, которые выходили в 2020 году. Актуальные данные приводит пресс-служба Госкомтелерадио.

Как стало известно, в нашей стране всего выходит 1 529 газет: 467 изданий общегосударственной сферы распространения, 214 региональных (областных) и 752 местной сферы распространения (207 городские, 360 районные и другие).

Отмечается, что общий тираж всех газет в Украине в прошлом году составил 1 155 миллионов экземпляров. Тираж русскоязычных изданий составил около 470 миллионов экземпляров), а украиноязычных – чуть более 426 миллионов.

Лидером по числу газет стал Киев – 366 изданий. Далее идут Днепропетровская (107), Запорожская (87), Киевская (84) и Харьковская (82) области.

Информируется, что 822 газеты выходят раз в неделю, 83 – два раза в неделю, четыре – пять раз в неделю и только одно – шесть раз в неделю.

Кроме этого стало известно, что на украинском языке выходило 828 газет, на русском – 293, а на двух языках – 344.

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