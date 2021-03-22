На Киев «обрушилась» эпидемия гриппа

Главное: Число больных гриппом в Киеве растет. Уже превышен эпидемический порог.

Детали: В Киеве сложилась непростая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Данные в понедельник, 22 марта, приводит мэрия украинской столицы.

В КГГА сообщили, что эпидемический порог превышен на 22,2%.

Информируется, что за минувшую неделю заболеваемость выросла на 50%, всего же было зарегистрировано 27 170 больных.

При этом эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, а показатель заболеваемости составляет 915,6.

Уточняется, что среди заразившихся 8 631 ребенок (фиксируется рост на 31,8%) и 18 539 взрослых (выше сразу на 58,2%).

Сообщается также следующее: «Из-за того, что больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на COVID-19, им делают тесты и в некоторых случаях подтверждается наличие коронавируса».

В тему: Ранее мы писали, что стало известно о непростой ситуации в Киеве с гриппом.