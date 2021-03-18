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Новости > Предприимчивые киевляне наладили продажу поддельных справок о прохождении теста на коронавирус

Предприимчивые киевляне наладили продажу поддельных справок о прохождении теста на коронавирус

Александр Панько
18.03.21 15:38
255
Предприимчивые киевляне наладили продажу поддельных справок о прохождении теста на коронавирус

Главное: Правоохранители разоблачили двух жителей Киева, которые изготавливали поддельные справки о результатах тестов на коронавирусную болезнь COVID-19.

Детали: В Киеве правоохранители разоблачили работников частной лаборатории, которые организовали продажу справок с нужным результатом теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 гривен, в зависимости от срока «выполнения».

В ходе следствия установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок.

Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Издавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Также установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

По предварительным данным, только за период с февраля до настоящего времени участникам преступной группировки удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. гривен.

Вчера, 17 марта, полицейские провели санкционированные обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тыс. грн наличных в различных валютах, «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

По данным Киевской городской прокуратуры, к противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным тестом на COVID-19 без прохождения обследования.

В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку.

Поддельная справка о прохождении теста на коронавирусную болезнь COVID-19

Поддельная справка о прохождении теста на коронавирусную болезнь COVID-19

В тему: В сентябре 2020 года появилась информация о том, что туристические компании в Украине предлагают своим клиентам услугу приобретения справки о негативном результате теста на COVID-19 для въезда в некоторые страны.

Тэги: Киев, болезнь, здоровье, эпидемия, подделка, мошенничество, тесты, справка, лаборатория, Национальная полиция Украины, коронавирус

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