Украинская Православная Церковь 21 марта проведет Крестные ходы по всей стране

Главное: Во всех епархиальных центрах Украинской Православной Церкви 21 марта, в Неделю Торжества Православия состоятся крестные ходы и молитвенные стояния.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном обращении Предстоятеля к верующим Украинской Православной Церкви.

«Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты прошлой властью, и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан. Поэтому благословляю в первое воскресенье Великого поста, когда будет праздноваться Торжество Православия, во всех епархиальных центрах нашей Церкви провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, с учетом эпидемической ситуации. Мы с молитвой на устах и святынями в руках должны пройтись по улицам родных городов, для того, чтобы засвидетельствовать и нашу верность Святому Православию, и нашу любовь к родной Украинской земле -нашему земному Отечеству», — призвал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что православные украинцы — верующие УПЦ — имеют право защищать свою веру.

«Мы являемся гражданами Украины, и у нас есть завоёванное кровью наших предков право исповедовать Православную веру так, как это завещали Апостолы Христовы и Святые Отцы», — отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий благословил верующих совершать особое молитвенное правило за Украину и народ в период Великого поста.

В тему: Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ.