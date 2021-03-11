Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил верующих совершать особое молитвенное правило за Украину и народ в период Великого поста.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном обращении Предстоятеля к верующим Украинской Православной Церкви.

«Пусть в дни Святой Четыредесятницы каждому из нас удастся духовно сосредоточиться, чтобы достойно принять в свое сердце Воскресшего Христа. Также благословляется верным нашей Церкви на протяжении этого Великого поста ежедневно читать по одной кафизме из Псалтыри. Кроме этого, благословляется делать по три земных поклона с молитвой „Отче наш“ с просьбой о прощении грехов, а также по три земных поклона с молитвой „Богородице Дево“ с просьбой о благословении Божием для нашей украинской земли и ее народа», — призвал Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший назвал истинную цель Великого поста — стать смиреннее и приблизиться к Богу.

«Важнейшая цель поста — это смирение перед Богом. Человек, смиренный перед Богом, всегда стремится к добру. Отсутствие смирения порождает гордость, вражду, противостояние, войны, которых, к сожалению, в нашем мире сегодня очень много. Надо всегда помнить, что всем нам через смирение и искреннее покаяние необходимо преобразиться. Мы постимся ради чего-то большего, чем просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и удаления от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он выразил надежду, что Великий пост станет временем не только духовного, но и телесного оздоровления в условиях пандемии.

«Болезнь заставила каждого из нас посмотреть на повседневную и привычную нам жизнь иначе. И сейчас, когда уже год мы находимся в условиях карантина, мы должны осознать, что именно пост, а вместе с ним и искреннее покаяние, изменяют Божественные суды со строгих на милостивые по отношению ко всем нам», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель напомнил, что Великий пост — это попытка изменить себя и мир к лучшему.

«В дни Святой Четыредесятницы мы призваны вспомнить о духовной составляющей своей жизни, покаяться в грехах, укрепить свои духовные мышцы подвигом воздержания и молитвы, для того чтобы с чистым сердцем и обновленными силами встретить торжество из торжеств — Светлое Христово Воскресение», — заключил Митрополит Онуфрий.

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