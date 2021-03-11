Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ

Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ

Александра Кудрявцева
11.03.21 17:40
222
Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил верующих совершать особое молитвенное правило за Украину и народ в период Великого поста.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном обращении Предстоятеля к верующим Украинской Православной Церкви.

«Пусть в дни Святой Четыредесятницы каждому из нас удастся духовно сосредоточиться, чтобы достойно принять в свое сердце Воскресшего Христа. Также благословляется верным нашей Церкви на протяжении этого Великого поста ежедневно читать по одной кафизме из Псалтыри. Кроме этого, благословляется делать по три земных поклона с молитвой „Отче наш“ с просьбой о прощении грехов, а также по три земных поклона с молитвой „Богородице Дево“ с просьбой о благословении Божием для нашей украинской земли и ее народа», — призвал Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший назвал истинную цель Великого поста — стать смиреннее и приблизиться к Богу.

«Важнейшая цель поста — это смирение перед Богом. Человек, смиренный перед Богом, всегда стремится к добру. Отсутствие смирения порождает гордость, вражду, противостояние, войны, которых, к сожалению, в нашем мире сегодня очень много. Надо всегда помнить, что всем нам через смирение и искреннее покаяние необходимо преобразиться. Мы постимся ради чего-то большего, чем просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и удаления от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он выразил надежду, что Великий пост станет временем не только духовного, но и телесного оздоровления в условиях пандемии.

«Болезнь заставила каждого из нас посмотреть на повседневную и привычную нам жизнь иначе. И сейчас, когда уже год мы находимся в условиях карантина, мы должны осознать, что именно пост, а вместе с ним и искреннее покаяние, изменяют Божественные суды со строгих на милостивые по отношению ко всем нам», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель напомнил, что Великий пост — это попытка изменить себя и мир к лучшему.

«В дни Святой Четыредесятницы мы призваны вспомнить о духовной составляющей своей жизни, покаяться в грехах, укрепить свои духовные мышцы подвигом воздержания и молитвы, для того чтобы с чистым сердцем и обновленными силами встретить торжество из торжеств — Светлое Христово Воскресение», — заключил Митрополит Онуфрий.

В тему: Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

11.03.21 09:17

Вакцина и контроль над обществом: антиутопия становится реальностью?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.03.21 08:47

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Какие потрясения пророчит нам Гордон?
10.03.21 19:42

Какие потрясения пророчит нам Гордон?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
«Земля кочевников»: плохой и попросту вредный фильм
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.03.21 17:40

Митрополит Онуфрий назвал главную цель Великого поста и благословил верующим УПЦ особые молитвы за страну и народ
11.03.21 17:17

О четырех женщинах, которых Медведчук предлагал освободить из ОРДЛО, Зеленский и компания уже забыли, - Джангиров
11.03.21 16:34

Ученые доказали, что аспирин снижает риск заболеть коронавирусом
11.03.21 16:16

В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
11.03.21 15:47

В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
11.03.21 14:34

Ровенская дантистка, которая била детей, пойдет под суд
11.03.21 14:10

Вышла книга о родителях Богородицы с особым молитвенным правилом для бездетных пар
11.03.21 13:52

ООН о запрете «каналов Медведчука»: это решение может повлиять на свободу слова в Украине
11.03.21 13:33

Известный врач-священник УПЦ рассказал о 7 Таинствах Церкви
11.03.21 13:28

Украинцам рассказали, кто не сможет получить субсидию
11.03.21 16:16

В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
11.03.21 15:47

В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
11.03.21 13:28

Украинцам рассказали, кто не сможет получить субсидию
11.03.21 10:29

В НАН дали прогноз по суточному заболеванию коронавирусом в Украине
11.03.21 09:15

Украинцам объяснили, почему весенняя волна коронавируса гораздо опаснее осенней
11.03.21 09:08

Смертность от COVID-19 в Украине остается пугающе высокой
10.03.21 18:59

Главные новости за 10 марта 2021 года
10.03.21 14:48

В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
10.03.21 13:50

В России резко «закончился» Интернет
10.03.21 12:20

В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
07.03.21 14:29

В Кривом Роге процветает подростковое насилие
07.03.21 14:05

Стало известно, когда кофе вредит здоровью
07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
06.03.21 14:43

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
09.03.21 12:09

Украинцев «обяжут» знать английский язык
06.03.21 12:54

Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
06.03.21 11:51

Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
Фото и Видео
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В Ровно около школы произошла жестокая драка подростков
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В столичном Гидропарке на территории отеля возник мощный пожар
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона
В Киеве задержали грозу местных школьников
В Киеве задержали грозу местных школьников
Названы фавориты Евровидения-2021
Названы фавориты Евровидения-2021
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.